Legislativo apresenta moção de apoio a Aziz

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Belarmino Lins (PMDB), formalizou na semana passada a entrega de uma moção de apoio à candidatura à reeleição do governador Omar Aziz (PMN). O documento conta com a assinatura de deputados estaduais e federais e de vereadores de Manaus. O objetivo é fazer frente ao anúncio da chapa Alfredo Nascimento (PR)?Serafim Corrêa (PSB), apoiada pelo presidente Lula. "Não adianta combinar "lá em cima" se não combinar com o povo do Amazonas", disse o líder dos vereadores de Manaus, Luiz Alberto Carijó (PTB).''