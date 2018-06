''''Legítima defesa com 12 tiros?'''', critica mãe de vítima Depois de três horas e meia de sessão, os parentes de Diego Modanez e Felipe Siqueira Cunha de Souza foram encaminhados ao 8º andar do prédio do Ministério Público do Estado, no centro, para saber o resultado do julgamento do promotor Thales Ferri Schoedl. Desolados, desceram minutos depois para falar com a imprensa. Alguns deles choravam. ''''Eles alegam legítima defesa com 12 tiros? Isso não existe. Para o MP vale tudo, pena que não vim com nariz de palhaço'''', disse Sônia Mendes Modanez, a mãe de Diego, que foi assassinado pelo promotor. O marido, Fabio Modanez, questionava qual lei foi aplicada pelo MP. ''''Vou falar o quê? Estão colocando a arma de volta na mão dele para tirar a vida de outros filhos. É um absurdo.'''' Ele pediu ao Tribunal de Justiça rigor na análise do caso. Antes do início do julgamento, a mãe de Diego ainda acreditava em Justiça. ''''Estou com confiança de que hoje a gente expulsa ele definitivamente. Não agüento mais essa angústia'''', disse, às 13h30. O pai afirmava que só no júri popular as circunstâncias do assassinato ficariam claras. ''''Eu acredito que a verdade vai aparecer.'''' Para Pedro Lazarini, advogado da família das vítimas, a preocupação é ''''com o afastamento da qualificadora na denúncia aceita pelo TJ''''. A qualificadora é uma circunstância que causa o aumento da pena. No caso de Schoedl, a acusação é de que o crime teve motivo torpe. ''''Eles sabem que lá (TJ) a tese da legítima defesa será acolhida. Já foi feito um pré-exame de mérito e alguns desembargadores se manifestaram a favor dessa tese.'''' Na batalha contra o foro privilegiado, as famílias recorreram à OEA, mas qualquer manifestação do órgão tem caráter mais simbólico que efetivo. A Comissão de Direitos Humanos pode recomendar o fim do foro privilegiado e a revisão do processo até que as famílias sejam indenizadas.