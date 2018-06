Lei antifumo ganha três ''aliados'' na internet Depois da "ampulheta" gigante instalada na Praça Oswaldo Cruz, no Paraíso, zona sul, a internet é o novo recurso para alertar sobre a contagem regressiva para a lei antifumo entrar em vigor - as multas começam a ser aplicadas em 7 de agosto. Ontem, dois sites e um perfil no twitter foram lançados, sendo que em um dos endereços eletrônicos é possível saber até os locais indicados para quem quer parar de fumar. O Sesi-SP, por exemplo, lançou um hotsite com dicas e orientações sobre adequação das empresas e do público tabagista à nova legislação. Pelo endereço www.sesisp.org.br, é possível ainda saber, por região da capital paulista, Grande São Paulo e interior, endereços e telefones de serviços públicos e particulares que oferecem tratamento para interessados em abandonar o vício. Também ontem, o governo estadual lançou o perfil Lei Antifumo no Twitter . No fim da tarde, foi postado aos seguidores que uma megablitz educativa vai acontecer amanhã em todo o Estado, para conscientizar clientes e proprietários sobre as regras que vão render multas entre R$ 792,5 e R$ 1.585 aos recintos infratores, valor que dobra na reincidência. Em caso de terceiro flagrante, é prevista a suspensão das atividades por 48 horas e a quarta infração resulta em "gancho" de um mês. Outro site que foi lançado sobre a lei antifumo, da mesma forma mantido pelo governo, é o www.leiantifumo.sp.gov.br. No endereço, além de informações sobre a lei, perguntas e respostas, também vai funcionar em duas semanas como canal virtual de denúncias.