Lei cria calçada da fama em Santa Cecília O projeto da empresária da noite Lilian Gonçalves de eternizar celebridades brasileiras numa calçada da fama diante dos seus estabelecimentos vai sair do papel. Ontem foi publicada no Diário Oficial da Cidade a lei que prevê criação do espaço na Rua Canuto do Val, entre as Ruas Dona Veridiana e Fortunato, em Santa Cecília. "Estou há cinco anos trabalhando e estudando para que esta obra fique para a história. E agora, sendo uma lei, tem mais credibilidade." Indique quem deve ser homenageado O projeto foi proposto pelo vereador Paulo Frange (PTB) e aprovado na Câmara em dezembro. Agora, aguarda a regulamentação. "Isso quem faz é o Executivo, mas a Comissão de Turismo da Câmara vai participar. A definição de uma periodicidade para homenagear os artistas é importante, para que realmente haja uma valorização", declarou Frange. A lei prevê a elaboração de um projeto arquitetônico específico para a rua. Segundo Lilian, a calçada do lado ímpar da rua deve ser alargada em 1,8 metro, e todo o piso será trocado por placas moduladas que vão cobrir as tampas dos sistemas de gás e telefone. "E também vamos adaptar o passeio para deficientes", adiantou. Para a inauguração, Lilian quer contar com a presença de Pelé, de Roberto Carlos e de Xuxa. "São pessoas que divulgaram o nome do nosso país." A obra está orçada em mais de R$ 2 milhões, que serão pagos por uma entidade comandada por Lilian. A Prefeitura, segundo a empresária, deve arcar com as reforma das guias, recapeamento da rua e reparos em galerias. Ainda não há data para o início da obra.