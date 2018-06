Lei obriga passageiros a usar fone de ouvido nos ônibus de Campinas

SÃO PAULO - Os passageiros de ônibus de Campinas, no interior do Estado, que insistirem em ouvir aparelhos sonoros sem fone de ouvido dentro dos coletivos da cidade serão expulsos dos veículos. A medida está prevista em uma lei publicada na segunda-feira, 30, no diário oficial do município, que entra em vigor em dois meses.

De acordo com a Lei nº 14.350/12, de autoria do vereador Francisco Sellin (PMDB), os usuários não poderão mais incomodar os demais passageiros com o volume alto de seus celulares, tocadores de MP3 e afins. Os que o fizerem serão orientados pelos cobradores e motoristas a usarem o fone, num primeiro momento. Se não acatarem a advertência, a polícia pode ser acionada para retirá-los à força.

A lei prevê que os coletivos exibam em local visível uma placa ou cartaz com o aviso da proibição.