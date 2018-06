''Lei permanece intocada'', garante Lewandowski

Lewandowski defendeu, ainda, que se dê prioridade aos casos que envolvam inelegibilidade, em razão de se tratar de direitos políticos, que são considerados direitos fundamentais.

Ele também admitiu que podem ocorrer casos de pessoas serem eleitas sustentadas por liminares e, posteriormente, terem a cassação do mandato. "Esse é um risco. Mas são hipóteses com as quais a Justiça Eleitoral se defronta no seu dia a dia. É a realidade do cotidiano da Justiça Eleitoral."