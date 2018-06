Lei reduz o número de fusos horários na Região Norte

Em 60 dias, o Brasil terá três em vez de quatro horários diferentes. O Diário Oficial da União (DOU) de hoje (25) publicou a lei que reduz em uma hora a diferença entre o Acre e parte do Amazonas, em relação ao horário de Brasília. Além disso, o Pará terá o mesmo horário da capital federal, segundo a norma. A sanção da lei ajudará na adequação dos programas televisivos a crianças e adolescentes da Região Norte. As redes de televisão seguem o horário oficial de Brasília para exibição dos programas. Assim, com a menor diferença entre os horários, fica mais fácil ajustar a classificação indicativa da transmissão. A Lei nº 11.662/2008 entra em vigor em 60 dias e atinge pelo menos 46 municípios do Norte do País. (com informações da Agência Brasil)