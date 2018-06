Leia a íntegra da nota da FAB sobre as buscas do Voo 447 A Aeronáutica confirmou nesta terça-feira, 2, que encontrou destroços de um avião a 650 quilômetros a nordeste de Fernando de Noronha na rota do Voo 447. Os vestígios podem ser do Airbus da Air France. Cinco navios da marinha foram enviados para a área. "Foram avistados materiais em pontos distantes a cerca de 60 quilômetros um do outro: uma poltrona do avião, pequenos pedaços brancos, uma boia laranja e vestígios de óleo e querosene", afirmou o coronel da Aeronáutica Jorge Amaral, da Força Aérea Brasileira (FAB).