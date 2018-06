Leia os principais trechos da conversa Este são os principais trechos da conversa gravada entre o cantor Marcelo Pires Vieira, Belo, e o advogado Sílvio Guerra. Belo - ... É 100 ou 150? Guerra - 150 e 150. Belo - 150 para o Ricardo Hallack e 150 para quem mesmo? Para o Álvaro Lins? Guerra - Não é para ficar falando nomes não, Belo. Já está falado. Belo - E os seus honorários? Guerra - Para todos os efeitos, vai sair tudo como meus honorários. *** Belo - ... Os caras vão dar garantia total pra gente, não vão? Guerra - Total, Belo. Belo - E essa fita, será que não vai vazar isso? Guerra - O cara garantiu que tá resolvido. Belo - Tá bom. Já tá resolvido. Guerra - Mas eu tenho que chegar com alguma coisa, cara. Belo - Tá bom, mas sabe o que eu tenho medo? Dessa fita depois vazar, cara. Os caras da imprensa estão pedindo essa fita pra c.... Guerra - Não vai ter acesso. Não pode, rapaz. Isso é segredo de Justiça. *** Belo - Você sabe que eu sou inocente, que é uma tremenda de uma bobeira que o cara falou comigo. P...., eu não tenho culpa de nada... Guerra - Você é inocente por que você não tem ligação com o tráfico. Agora, você não é inocente pelo que você falou. Você está enquadrado em associação com o tráfico sim, cobertura ao tráfico, e você concorre a uma pena de 3 a 10 anos de cadeia. O que está gravado lá, que você falou, fez com que você fosse incriminado e condenado, tá? Então, você é inocente porque não tem ligação. Agora, você não é inocente pelo que você falou. Belo - Eu sei Sílvio, mas... Guerra - É muito grave. Só você e eu sabemos o que ouvimos naquele estúdio. É muito grave... *** Belo - Eu tô querendo chegar em um acordo legal. Porque, a princípio, estou tentando disponibilizar o dinheiro. Vou te ligar umas dez vezes ainda hoje. Guerra - Só o fato de você colocar o seu carro à venda já é uma grande coisa. Qual carro você vai vender? Qual dos três? Belo - Vou vender o Audi, o outro tá... Guerra - Você arruma uns 140 mil nele, né? Belo - Não, não arrumo não. Arrumo 110. (...) Guerra - ...O que eu tenho na cabeça agora é esse cara, que tem a loja aqui em Ipanema e só trabalha com carro importado. Belo - Aí você vai fazer o que com o dinheiro? Vai dar para o Ricardo e para o... Tu vai dar 50 para cada um, é isso? Guerra - Eu não sei porque você tá falando o nome das pessoas... Belo - Que nome das pessoas? A única pessoa que tá fazendo isso... Guerra (interrompe) - Tem que tomar cuidado por causa do telefone, né, cara? Tô preocupado com telefone pra c.... *** Guerra - Não estou fazendo negócio com policinha, não. Estou fazendo negócio com cachorro grande, não é vira-lata, não. Belo - Agora você está falando a real, que pode esperar a gravadora, porque a gravadora vai demorar um pouquinho. Guerra - Até porque eles vão ter que entender que não tem outro jeito, que vai ter que esperar. Agora, vou ter ue chegar lá com um sinal, um sinal bom... Porque a pessoa que está apadrinhando lá é forte, você sabe quem é, mais forte não podia ser.