Lembo diz que crime organizado ainda está fora de controle O governador de São Paulo Cláudio Lembo admitiu que o crime organizado no Estado ainda não está sob controle do poder público. A afirmação foi feita durante uma entrevista concedida na manhã desta quinta-feira à Rádio Jovem Pan. No entanto, ressaltou que a polícia está trabalhando para combater a violência em todo o Estado. Durante a entrevista, Lembo anunciou o reajuste da tarifa do Metrô, que sobe para R$ 2,30, e o valor do pedágio no Rodoanel. Sobre a segurança pública no Estado, Lembo disse que o governo aprendeu com os ataques ocorridos em maio e que mostrou que sabe trabalhar com disciplina e respeito aos direitos humanos. Ele confirmou que São Paulo de fato recebeu verba do governo federal para os presídios. No entanto, assegurou, não veio recebeu nenhum tostão para o setor de inteligência. Lembo pediu ainda que a população tenha gratidão e que queira bem a Polícia Militar do Estado. Ele considera que os oficiais têm um amor excepcional a São Paulo e não podem ser mal julgados.