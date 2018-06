Lembo não acredita que novos ataques sejam obra do PCC O governador Cláudio Lembo (PFL) afirmou na tarde desta quarta-feira, 30, que os ataques feitos em São Paulo e em algumas cidades do interior, como Santos e Ribeirão Preto, não passaram de casos isolados e não podem ser considerados graves. "Fizemos todas as perícias e análises e constatamos que não houve nada grave na noite de ontem em São Paulo. Não há uma preocupação maior". Lembo procurou desvincular do Primeiro Comando da Capital a autoria dos ataques a dois bancos, uma base da Polícia Militar e uma escola, na noite de terça-feira, 29, em São Paulo. Para ele, as ações criminosas que queimaram caixas eletrônicos e balearam um posto da PM e um vigia escolar são movimentos isolados, praticados por pessoas com "tendência criminosa e doentia". "O que aconteceu essa noite (terça-feira) foi uma coisa muito específica num determinado banco em São Paulo. Na verdade, não houve nada de excepcional. Foi uma garrafa de álcool, ele (o criminoso) espalhou o álcool. Foi gravado pelas câmeras do banco, e depois os próprios vigias apagaram o incêndio. No outro caso houve ataque a máquinas eletrônicas. E no outro caso, segundo a perícia inicial, não foi tiro, foi uma pedrada, em São Bernardo, na base da Polícia Militar. São coisas que não me parecem preocupantes", disse nesta quarta-feira, 30, após cerimônia de assinatura de convênio de implantação do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Aeronáutica, em São José dos Campos. Lembo pediu que a população fique tranqüila e confie no trabalho das polícias e no serviço de inteligência. "As polícias estão trabalhando bastante, não há o que se preocupar". "Não vai haver ataques não (hoje). Eu sempre acredito que as pessoas têm bom senso médio que está diluído em toda a sociedade. E também (está diluído) até na criminalidade. Não acredito em nada excepcional. Mas estamos agindo, com trabalho muito intenso, particularmente da nossa Polícia Militar", previu Lembo. O governador descartou qualquer ligação entre as transferências de 76 presos de Presidente Bernardes para o sistema Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) da penitenciária de Avaré. "Não é causa e efeito, até porque os próprios presos queriam ser transferidos. A transferência foi absolutamente normal e até para o conforto dos próprios presos". Ampliada às 18h20