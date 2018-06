Lembra da flanela de xadrez? Pijama de flanela para as noites de inverno tem um quê de nostalgia. Na Jogê, há conjuntos de calça e camisa em duas diferentes padronagens de xadrez nos tamanhos adulto (R$ 198) e infantil (R$ 128). Para combinar, escolha entre as pantufas ou a sacola feitas com o mesmo tecido. A seção de roupa íntima tem poucas peças masculinas, mas vários conjuntos para usar acompanhada. Entre as opções sexy, a calcinha (R$ 40) e o sutiã (R$ 101) dourados que parecem de lurex, mas não pinicam. Pátio Higienópolis. 3666-0253.