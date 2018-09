Lembre outros incêndios em museus

O Museu Nacional do Rio teve na noite deste domingo a maior parte do seu acervo destruído em um incêndio. Lembre outras tragédias que atingiram museus e instituições de pesquisa no País.

Museu da Língua Portuguesa

Em 21 de dezembro de 2015, atingiu principalmente a torre do museu, instalado no prédio da Estação da Luz. Deixou uma vítima e, além de destruir parcialmente o imóvel, consumiu todo seu acervo, em sua maioria, digital.

Memorial da América Latina

Destruiu em 29 de novembro de 2013 os interiores do auditório Simón Bolívar, parte integrante do complexo do Memorial da América Latina, deixando 11 bombeiros feridos. Além do prédio, a principal obra atingida foi uma tapeçaria da artista Tomie Ohtake que recobria inteiramente uma de suas paredes.

Instituto Butantã

Em 15 de maio de 2010, destruiu um dos maiores acervos vivos de cobras tropicais do mundo, estimado em 80 mil exemplares, além de milhares de aranhas e escorpiões.

Museu de Arte Moderna do Rio

Em 8 de julho de 1978, destruiu quase todo o acervo, incluindo obras de Picasso e Dali, além de todos os volumes da biblioteca de artes visuais. O prejuízo foi avaliado recentemente em R$ 60 milhões.