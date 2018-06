Lentidão no pico da manhã caiu 38%, diz CET De segunda-feira até a manhã de ontem, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) aplicou 2.238 multas aos caminhões que desrespeitaram o rodízio nos limites do Anel Viário de São Paulo. Também foram divulgados números sobre a lentidão na manhã de ontem. Em comparação com a média das duas quintas-feiras anteriores de julho, houve uma queda de 38%, no período das 7 às 10 horas. A Avenida dos Bandeirantes foi onde houve a maior melhora na fluidez do trânsito. Em comparação com o dia 2 de agosto de 2007 (uma quinta-feira), a redução foi de 83%.