Leonardo Boff prevê mudança profunda O teólogo Leonardo Boff terá um leitor privilegiado para seu mais recente livro, Francisco de Assis e Francisco de Roma - Uma nova primavera na Igreja?, que será lançado no dia 24 pela editora MardeIdeas, na Livraria da Vila da Alameda Lorena, em São Paulo. O papa mandou pedir um exemplar, ao saber do lançamento por meio de uma amiga de Buenos Aires. O arcebispo do Rio, d. Orani João Tempesta, entregará a encomenda, com dedicatória, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).