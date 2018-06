Leticia Chem viajava com os pais para viagem de férias Letícia Chem, de 36 anos, era filha de Roberto Corrêa Chem, de 66 anos, e de Vera Chem, 63 anos. Os três viajavam no voo 447 com destino a Paris que desapareceu nesta segunda-feira. Eles passariam 15 dias de férias na Grécia. Ela trabalhava na Operadora Oi, no Rio de Janeiro. Os pais moravam em Porto Alegre.