Letícia, de 6 anos, é a revelação da Beija-Flor A pequena Letícia Silva, de 6 anos, foi a grande revelação da Beija-Flor neste carnaval. Com muito samba no pé, a menina foi descoberta quando participava do ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, em 11 de janeiro. "O (carnavalesco) Laíla disse: ?é minha?, quando viu a minha sobrinha sambando. A gente nem levou fé. Depois, descobrimos que era verdade", contou a tia da menina Bruna Souza. Letícia desfilou à frente da ala Rio Nilo, numa evolução complicada em que tirava a fantasia de jacaré e se transformava numa rainha egípcia. "Estou emocionada. Nem tive medo. É um sonho", disse a menina.