Letras ?Vida sofrida por causa da situação de ver os manos lá dentro da prisão. O Choque invade quando tem rebelião. Paz, justiça, liberdade e igualdade pra todos os guerreiros que são puros e verdadeiros? MC Tartaruga, Paz, Justiça e Liberdade ''Foi cinco dias de terror que a zona sul tremeu. Quem abalou a zona sul foi o bonde do Zé Bedeu. Não se espante com minhas palavras, vou dizer sem emoção, pra fechar com o primeiro tem que ser com o coração. Demorou, fechou. É o primeiro sem neurose comando? MC Zóio de Gato, 1º Comando ?Todo o fim de semana, ela se emperiquita toda, faz chapinha no cabelo com ferro de passar roupa. Lá vem ela: é a Gisele da Favela? Bio-g3 e Backdi, Gisele da Favela