Levy Fidélix entra na corrida presidencial O PRTB lançou ontem, em Maceió (AL), durante a convenção estadual do partido, o nome do seu presidente nacional, Levy Fidélix (foto), como pré-candidato à Presidência da República, nas eleições deste ano. "Não sou candidato de esquerda, nem da direita, minha candidatura é de centro", discursou. Segundo ele, o PRTB busca alianças com outros partidos, como o PTC e o PSC.