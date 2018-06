Libanês é preso com cocaína no Aeroporto de Cumbica Um libanês que pretendia traficar 14,67 quilos de cocaína para Damasco, na Síria, foi preso em flagrante por policiais federais no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na noite de terça-feira. Os agentes federais desconfiaram dos passageiro quando realizavam fiscalização rotineira. A bagagem dele foi retirada do avião para revista mais detalhada. No fundo falso da mala, os policiais encontraram a droga escondida. Também foram apreendidos dois passaportes falsos, com identidade paraguaia. O estrangeiro, de 23 anos, foi encaminhado para a custódia da Superintendência Regional no Estado de São Paulo e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.