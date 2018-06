Liberação de emendas é feita a conta-gotas Levantamento feito pelo DEM no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) revela que o governo está liberando a conta-gotas as emendas de parlamentares ao Orçamento de 2011. Dos R$ 10,8 bilhões autorizados, o governo empenhou R$ 55,2 milhões (0,51%). Entre junho e julho, o aumento não foi significativo: foram R$ 17,3 milhões em julho, ante R$ 11,4 milhões no mês anterior.