Liberada uma via da Linha A da CPTM A via 1 da Linha A da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga as estações Barra Funda e Francisco Morato, acaba de ser liberada entre as estações Caieiras e Perus. Por volta das 6 horas desta manhã, o tráfego de trens teve de ser interrompido no local por causa de um acidente entre uma locomotiva de manutenção e um trem de passageiros. Não houve vítimas. Segundo a CPTM, o Plano de Auxílio a Empresas em Situação de Emergência da SPTrans (Paese), que fez o transporte de passageiros entre as estações prejudicadas com 20 ônibus, já foi suspenso. Ainda não há previsão para a liberação da via 2.