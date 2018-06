Liberado acesso da Castello à Marginal do Pinheiros, em SP Está liberado o acesso à Marginal do Pinheiros pela Rodovia Castello Branco, que ficou interditado desde as 4h30 da madrugada de hoje. No local, um caminhão desgovernado bateu na coluna de sustentação de uma placa de orientação, que caiu. Ninguém ficou ferido. A alça de acesso teve de ser totalmente interditada para que o veículo e a placa pudessem ser removidos. Apenas às 8h20 o trânsito foi liberado. Segundo a concessionária Via Oeste, a interdição não prejudicou o trânsito na Rodovia Castello Branco. Os motoristas foram orientados a acessar um desvio pela Marginal do Tietê.