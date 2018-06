Liberado mais R$ 12 mi para ajudar municípios e moradores em SC

Os moradores e os municípios atingidos pelas chuvas que atingiram o Estado de Santa Catarina nos últimos dias vão receber mais R$ 12 milhões para compras emergenciais.

Segundo a Defesa Civil, o governo do Estado liberou neste sábado, 10, como recurso imediato, R$ 10 milhões que serão destinados para compras de emergência e limpeza dos 91 municípios atingidos pelas chuvas nos últimos dias.

Além desse valor, outros R$ 2 milhões serão liberados pela Defesa Civil Estadual para compra de mantimentos e de produtos que atendem as necessidades emergenciais da população. Os municípios que solicitaram recursos foram: Rio do Oeste, Laurentino, São João Batista, Navegantes, Itajaí, Rio do Sul, Brusque, Apiúna e Ilhota.

Ontem foi liberado recursos de R$ 1.805.124,20 para aquisição de alimentos, água, colchões, cobertores, roupa de cama, fraldas, material de higiene e de limpeza. Os itens serão encaminhados para as regiões atingidas pela enchente. A aquisição dos produtos já está sendo realizada e a distribuição em campo acontece até a quarta-feira.

Durante a ação assistencial, serão doados pela Defesa Civil Estadual 66 mil litros de água; 11.950 cestas básicas; 5.150 colchões; 5.100 cobertores; 3.100 roupas de cama; 2.500 travesseiros; 21.900 kits de limpeza; 5.320 kits de higiene; e 5 mil pacotes de fralda infantil. Também serão distribuídos 2 mil pares de botas e 2 mil pares de luvas.

Deslizamentos

Dois geólogos do Ceped/UFSC viajaram a Ilhota, no Vale do Itajaí, no começo da manhã deste domingo para avaliarem o risco de deslizamento nos morros do Baú, do Braço do Baú e do Fischer. Os profissionais foram a Rio do sul para realizar a avaliação na cidade. O trabalho de avaliação do solo se deve a rachadura nos morros.

"Caso seja concluído que há o perigo de deslizamento, as casas serão interditadas imediatamente", afirma o diretor de prevenção da Defesa Civil Estadual, major Emerson Emerim. As pessoas já foram retiradas do local e estão em abrigos na cidade ou em casas de parentes.

Calamidade Pública

Oito municípios de Santa Catarina já decretaram calamidade pública em consequência das fortes chuvas dos últimos dias, segundo boletim da Defesa Civil Estadual deste domingo, 11. Estão nesta situação as cidades de Agronômica, Rio do Sul, Lontras, Brusque, Ituporanga, Aurora, Presidente Getúlio e Laurentino.

De acordo com o boletim, outras 36 cidades decretaram situação de emergência. No total, 91 municípios foram atingidos, afetando 929.927 pessoas. Dessas, 156.465 estão desalojadas e outras 14.825 estão desabrigadas. Duas pessoas morreram.

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou neste sábado uma operação militar de apoio às vítimas das enchentes dos últimos dias em municípios de Santa Catarina. Segundo a FAB, já foram transportadas oito toneladas de água potável, medicamentos, cestas básicas e material de limpeza.

Um helicóptero H-34 Super Puma, do 3º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, sediado no Rio de Janeiro, foi deslocado para o aeroporto de Navegantes, usado como base das operações, para a realização de transporte de suprimentos para a cidade de Rio do Sul, uma das mais prejudicadas. Um blackhawk do 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação também está sendo utilizado.