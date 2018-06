Licença de instalação deve sair em 12 dias

Ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão disse que é um desejo do presidente Lula se encontrar com os garimpeiros em Curionópolis, que completa 21 anos de emancipação política no dia 10 de maio.

Com a visita, no dia 7, o prefeito Wenderson Chamon resolveu antecipar o aniversário da cidade para este dia. "Será uma festa só. Tudo em grande estilo", disse Chamonzinho. "Ninguém tinha dúvidas quanto a entrega do nosso alvará e a ida do presidente Lula entregar esse documento para nós", afirmou Gesse Simão,o presidente da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp). No começo dos anos 80, Serra Pelada atraiu mais de cem mil garimpeiros. O garimpo foi fechado em 1992 pelo ex-presidente Fernando Collor.