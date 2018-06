Lider comunitário da Rocinha nega ligação com bando que sequestrou hotel

RIO - O líder comunitário da favela da Rocinha Vanderlan Barros de Oliveira, o Feijão, devolveu à polícia, na noite de quinta-feira, um cordão de ouro e dois relógios falsificados usados pelos traficantes que invadiram o Hotel Intercontinental, em São Conrado, na manhã de sábado. Chamado pelos criminosos para negociar a rendição do bando aos policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Feijão, que é investigado por associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, também negou a ligação com a quadrilha.

Acompanhado do presidente da União Pró-Melhoramentos da Rocinha, Leonardo Rodrigues Lima, Feijão também disse que a moto amarela Honda CB600F, que os dois conduziam no final do tiroteio, não é a mesma utilizada por traficantes. As imagens foram flagradas por moradores, que filmaram o tiroteio e colocaram no site de vídeos YouTube. Agentes da 15ª Delegacia de Polícia da Gávea aguardam a perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli para saber se a moto é a mesma. A motocicleta por traficantes foi apreendida e o dono, identificado como Leonardo dos Santos Silva, esteve na delegacia. Ele negou envolvimento com o tráfico e justificou que apenas a emprestou para um morador da Rocinha identificado como Vini.

A 15ª DP da Gávea vai requisitar a Rádio Band News a fita com o suposto depoimento de um dos reféns. Na gravação, ele revelou que policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar do Leblon cobrariam R$ 60 mil para deixar o bonde (comboio de homens armados em carros e motos) cruzar o bairro de São Conrado, nos finais de semana. No dia do confronto, de acordo com o relato, traficantes e policiais não teriam chegado a um acordo sobre a propina. Com as imagens dos prédios e do circuito de câmeras do Hotel Intercontinental, os investigadores também pretendem identificar e indiciar por associação para o tráfico e porte ilegal de armas cerca de 20 traficantes da Rocinha.