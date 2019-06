Líder da bancada da bala quer distribuir cartilha para deputados sobre decreto das armas

BRASÍLIA - O líder da bancada da bala, Capitão Augusto (PL-SP), está produzindo uma cartilha sobre os decretos de posse e porte de armas editados pelo presidente Jair Bolsonaro. O deputado diz que vai distribuir o material aos seus colegas nesta semana. A intenção, segundo Augusto, é esclarecer pontos da medida para que os parlamentares não tenham dúvida no momento de votar.

Para ele, alguns dos senadores que votaram para derrubar a medida de Bolsonaro se equivocaram em alguns pontos do projeto e, por isso, se posicionaram contra.

Augusto afirma, ainda, que está convicto de ter 250 votos na Câmara para que o decreto de Bolsonaro não seja derrubado. "Nossa bancada na Câmara é mais forte e mais unida que no Senado", disse. São necessários 257 votos, maioria simples, para se manter ou derrubar a medida.

Nesta segunda, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a Câmara deverá votar nessa semana o projeto que derruba os decretos de Bolsonaro. De acordo com ele, os deputados devem seguir a mesma decisão do Senado e devem aprovar a derrubada. "Mas nós entendemos que existem alguns pontos do decreto que são constitucionais e precisam ser tratados por lei. O Senado deve ter essa iniciativa nesta semana", afirmou Maia, que disse também que a discussão sobre o tema está sendo feita em conjunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).