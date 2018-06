Líder de ONG de ultradireita fez encomenda

Veja também:

Sua foto aparece no portal do "Partido Monarquista Parlamentarista Brasileiro". No portal da Theothokos, uma nota admite a impressão dos folhetos e protesta contra a apreensão. "Repudiamos fortemente o violento ataque à gráfica responsável pela impressão das cópias encomendadas pela Diocese de Guarulhos. O ato representa uma agressão e tentativa de mordaça a um órgão de imprensa e ao posicionamento de lideres religiosos", diz.

Uma consulta ao site registro.br reforça ainda mais os laços de Souza com a ultradireita: o portal da associação está em nome da Casa de Plínio Salgado.