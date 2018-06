Líder de quadrilha de traficantes é preso no RS

São Paulo, 16 - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira, 16, o líder do grupo de traficantes de drogas, 'Bala na Cara', do Rio Grande do Sul. A prisão faz parte da Operação Bala no Alvo.

Cristian dos Santos Ferreira, de 27 anos, estava foragido há cerca de cinco meses e, de acordo com a polícia, foi encontrado em Morungava, no interior de Taquara, região metropolitana de Porto Alegre.

O líder do grupo estava em seu sítio quando a polícia chegou com um mandato expedido pela Justiça. Segundo o departamento de investigação da polícia civil, foram apreendidos também R$ 1.100,00 além de câmeras de monitoramento, uma pistola 380, um revólver 38 de 8 polegadas e dois carros (um Chevrolet Prisma e um Ford Fiesta).

Cristian, conhecido como "Nego Cris", tem antecedentes por homicídio e roubo a banco e vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. O departamento de investigações do Estado afirma que as buscas pelo restante dos integrantes do 'Bala na Cara' continuam.