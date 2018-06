Líder do governo Lula amplia seu poder em Roraima O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB), ampliou seu poder em Roraima nestas eleições. Além de conseguir a reeleição para o terceiro mandato, elegeu deputada federal a ex-mulher, Teresa Jucá, e o filho Rodrigo Jucá para a Assembleia Legislativa do Estado.