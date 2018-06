Líder do governo no Senado tenta esvaziar plenário até o fim do 2º turno Embora a presidente em exercício do Senado, Serys Slhessarenko (PT), tenha declarado que pretende retomar as votações em plenário no dia 20, a previsão é de que não haja quórum para as sessões. O líder do governo, Romero Jucá (fot0), do PMDB, orientou os senadores da base aliada a não comparecer à Casa na próxima semana. Nos bastidores, a orientação é de que os governistas esvaziem o Senado a fim de impedir a oposição de transformar a Casa em palanque paralelo à disputa presidencial. Além disso, a ausência do presidente da Casa, José Sarney (PMDB), contribui para o adiamento das votações. Entretanto, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Demóstenes Torres (DEM-GO), diz que abrirá a reunião do colegiado nesta quarta-feira.