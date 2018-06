Líder do MRST é morto em terreno invadido em PE Walace Henrique Gonçalves de Santana, de 20 anos, um dos lideres do Movimento Revolucionário dos Sem-Teto (MRST), foi assassinado na noite de ontem. O crime ocorreu na invasão João Amazonas, em Cidade Tabajara, em Olinda, município da região metropolitana do Recife. Segundo a esposa da vítima, Patrícia Conceição Silva da Costa, de 27 anos, o crime foi cometidos por ocupantes da própria invasão que queriam comercializar barracos no local e foram impedidos pelas lideranças. O coordenador o MRST, Flávio Melo, questiona esta informação, e afirma que o problema seria com os proprietários do terreno onde esta montado o acampamento, e que ele e outras duas pessoas estavam sendo ameaçadas. Segundoa Rádio CBN, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Olinda. Coincidentemente, hoje as cerca de 60 famílias acampadas estão sendo retiradas da área devido a um mandato de reintegração de posse. O batalhão de choque da PM está dando cumprimento à ação.