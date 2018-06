Líder do PCC é preso em Foz do Iguaçu Policiais de Foz do Iguaçu (PR) prenderam anteontem Felício Mariano Cruz Junior, de 42 anos. Conhecido como Felicinho, ele é apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital, facção que atua dentro e fora dos presídios. Felicinho estava no estacionamento de um banco com a jamaicana Samara de Aguilar, de 19 anos. Em relatório da Justiça, há informações de que Cruz atuava em São Paulo, Minas e Bahia e estaria envolvido em 50 homicídios.