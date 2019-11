Líder indígena Guajajara é assassinado em confronto com madeireiros; PF vai investigar, afirma Moro

Um indígena morreu e outro foi ferido em uma emboscada de madeireiros no Maranhão, no nordeste do Brasil, informaram autoridades regionais neste sábado, 2.

"Os guardiões Paulino e Laércio (Guajajara) deixaram a vila em busca de água quando pelo menos cinco homens armados foram demitidos e dispararam dois tiros contra os povos indígenas", informou no Twitter a Secretaria de Direitos Humanos do Maranhão.

Emboscada de madeireiros a indígenas da TI Arariboia, no município de Bom Jesus das Selvas, resultou na morte de duas pessoas na noite desta sexta-feira (1). Entre elas, o indígena Guardião da Floresta, Paulo Paulino Guajajara. + pic.twitter.com/jDHylt7U5C — Direitos Humanos MA (@DHMaranhao) November 2, 2019

O ataque ocorreu na noite de sexta-feira na terra indígena de Arariboia, localizada a cerca de 500 quilômetros de São Luís, capital do estado, informou a secretaria. Paulo Paulino Guajajara, também conhecido como Kwahu Tenetehar, "levou um tiro no pescoço e morreu na selva. Seu colega, Tainaky Tenetehar, levou um tiro nas costas e outro no braço, mas conseguiu escapar", relatou a ONG Survival International em comunicado neste sábado.

O Greenpeace juntou-se às expressões de pesar ao afirmar que "Paulino e Laércio são as vítimas mais recentes de um Estado que se recusa a cumprir o que determina a constituição". "Repudiamos toda a violência gerada pela incapacidade do Estado de cumprir seu dever de proteger este e todos os territórios indígenas do Brasil", acrescentou a organização.

O Estado do Maranhão é palco de lutas por terras. Nos últimos anos, indígenas de Guajajara criaram o grupo "Guardiões da Selva" para proteger seus territórios contra invasões. A Survival International acompanha o trabalho deste grupo.

A pesquisadora da organização Sarah Shenker esteve na região em abril deste ano e explicou que o trabalho dos Guajajara também é importante para proteger outros povos indígenas da região, como os Awá, que vivem isolados.

"O governo brasileiro tem que aceitar que é sua responsabilidade proteger essas terras. Que sua ausência lá é o que empurra os guardiões a assumirem essa defesa, um trabalho muito difícil e perigoso", disse Shenker à agência AFP. Três outros guardiões morreram em ataques anteriores. "Kwahu trabalhou com grande determinação, apesar de tantos obstáculos e recebendo constantes ameaças de morte", acrescentou Shenker.

Shenker argumenta que, no contexto político do Brasil, os indígenas permanecerão na luta. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro é conhecido por defender a exploração comercial de terras indígenas e áreas preservadas. "É hora de acabar com esse genocídio institucionalizado. Pare de autorizar o derramamento de sangue de nosso povo!", disse Sonia Guajajara, coordenadora da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, no Twitter, após o crime.

Território Araribóia perde mais um Guardião da floresta por defender o nosso território.Paulinho Paulino Guajajajra foi morto hoje numa emboscada por madeireiro . É hora de dar um basta nesse genocídio institucionalizado !Parem de autorizar o derramamento de sangue de nosso povo! pic.twitter.com/iImB8wKWUH — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) November 2, 2019

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, também se manifestou por meio do Twitter. "A Polícia federal irá apurar o assassinato do líder indígena Paulo Paulino Guajajara na terra indígena de Arariboia, no Maranhão. Não pouparemos esforços para levar os responsáveis por este crime grave à Justiça", escreveu.