Lideranças políticas do futuro fazem debate hoje

O grupo Ação Jovem do Mercado Financeiro e de Capitais realiza hoje, a partir das 19 horas, debate para fomentar o interesse e a participação das novas gerações na política. Para discutir esse tema e as eleições deste ano, foram convidados jovens líderes do PT, PSDB, PSOL e PV. O evento, mediado peço jornalista Milton Jung, será no auditório do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Quem quiser participar do evento deve reservar lugar gratuitamente no site www.ciee.org.br ou pelo telefone (11) 3040-6541/ 6542.