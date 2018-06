Líderes dos bombeiros revoltosos são soltos no Rio

SÃO PAULO - Deixaram, por volta das 23 horas desta sexta-feira, 10, o Grupamento Especial Prisional (GEP), localizado em São Cristóvão, na zona norte do Rio, os nove líderes dos mais de dois mil bombeiros que há uma semana invadiram o quartel central da corporação, ação que resultou na prisão de mais de 431 militares.

Segundo a Justiça, eram 431 presos e não 439 como o Estado do Rio havia divulgado. Os outros 422 militares ainda estão no quartel de Jurujuba, em Niterói, para onde o grupo de líderes dos movimento se deslocaram em carreta. Eles aguardarão a liberação dos demais, em frente ao quartel, o que deve ocorrer por volta das 9 horas.

Uma pane no sistema de digitalização de documentos da Auditoria da Justiça Militar do Estado atrasou o processo de emissão dos alvarás de soltura e não permitiu a liberação de todos os militares ao mesmo tempo. Espera-se que até as 9 horas, todos os alvarás estejam prontos e o contingente ainda retido no quartel seja liberado.