Líderes religiosos participaram de mais de um conflito A história dos conflitos de fundo messiânico da primeira metade do século 20 no Nordeste costuma misturar lideranças e revoltas. Veio do sítio Caldeirão, no Crato - palco de uma sangrenta repressão do Estado Novo, em 1937 - o homem que incentivou a formação do arraial de Pau de Colher.