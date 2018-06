Líderes tucanos apoiam prévias para o partido Líderes paulistas e mineiros do PSDB apoiaram a proposta do presidente do diretório paulistano, Julio Semeghini, de realização de prévias para a definição de candidatos do partido. Semeghini defende o modelo já para a escolha do candidato à Prefeitura de São Paulo no ano que vem e afirma que o governador Geraldo Alckmin defende as prévias também em âmbito nacional.