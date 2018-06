Ligação entre BH e Rio segue bloqueada em Minas Gerais

A BR-356 permanecia totalmente fechada na altura do Km 270, em Muriaé, na Zona da Mata mineira, na tarde desta quinta-feira, 18. A ponte que liga a estrada foi invadida na manhã de quarta pela água do rio, que transbordou. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apesar da falta de alternativas de desvio, não há filas de veículos parados aguardando a desobstrução do trecho. Veja também: Tudo sobre as vítimas das chuvas Chega a 39 o número de municípios de MG em emergência As fortes chuvas também chegaram a bloquear a BR-040, em Congonhas, na quarta, 17. Apenas caminhões conseguiram atravessar o km 617, em razão de um alagamento. De acordo com a PRF, a situação era normal nas demais estradas federais que cortam o Estado.