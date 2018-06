Ligações entre família do senador e ex-banqueiro são antigas São antigas as ligações entre a família Sarney e Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos. Amigo íntimo do ex-banqueiro, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), envolveu-se numa polêmica em novembro de 2004, quando começou a intervenção judicial que, um ano mais tarde, decretou a falência do banco.