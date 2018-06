LIGHT: beleza antiga Trabalho: durante a semana, o lugar fica lotado com funcionários do centro. Lazer: aos domingos, há atividades para as crianças O Shopping Light foi inaugurado há uma década, em uma das esquinas mais movimentadas da cidade - o cruzamento do Viaduto do Chá com a Rua Coronel Xavier de Toledo. Tombado pelo Patrimônio Histórico, o prédio, que é de 1929, foi sede da empresa de energia Light. É a construção antiga o que este shopping (que atrai cerca de 25 mil pessoas por dia) tem de mais interessante. Como o prédio continua conservado, a visita ao local é também um passeio histórico. Aos domingos, o espaço tem uma programação para atrair os turistas que perambulam pelo centro paulistano. Espetáculos para crianças e uma feira tomam conta de seus corredores. Durante a semana, é preciso estar disposto: o shopping superlota com os trabalhadores da região. A praça de alimentação fica sempre agitada e não tem opções leves. É farta de comida rápida e sanduíches gigantes. Um recado aos administradores: já que acesso ao banheiro é pago, ele deveria estar em um estado impecável (ou ao menos ter papel higiênico em todas as cabines). Fundação: 17/11/1999 Área: 17.900m2 Lojas: 92 Salas de cinema: não tem Vagas: 250 Estacionamento: R$ 8 (1 hora, 2ª a 6ª) e R$ 5 (após 18h, sáb. e dom.) R. Coronel Xavier de Toledo, 23, Centro, 3154-2299. 9h/21h (sáb., 9h/20h.; dom. e fer., 11h/18h). www.shoppinglight.com.br Turismo no Centro A fachada antiga e o interior conservado valem a visita ao shopping. Da praça de alimentação, é possível observar o Teatro Municipal e também o Vale do Anhangabaú. Mas é um pouco cansativo esperar pelos elevadores, que demoram a chegar. Leve os filhos Aos domingos, a partir das 14h, o shopping tem apresentações de contadores de histórias e de peças infantis. Os espetáculos são grátis e acontecem nos corredores. Passaporte novo O posto da Polícia Federal é pouco conhecido e tem filas menores do que em outros locais. Agende um horário pela internet (www.dpf.gov.br), de 2ª a 6ª, das 11h às 18h.