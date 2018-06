Light vai instalar sensores em galerias do Rio para evitar explosões em bueiros

SÃO PAULO - A Light, concessionária de energia do Estado do Rio de Janeiro, vai instalar sensores nas câmaras transformadoras para evitar explosões nas galerias subterrâneas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 11, durante uma teleconferência da empresa para divulgar os resultados do 2° trimestre de 2010.

Serão instalados 720 sensores nas câmaras consideradas mais sensíveis, com o monitoramento remoto, o que vai permitir a fiscalização em tempo real para detectar qualquer ocorrência nas galerias. Até 2014, a nova tecnologia estará instalada em todas as quatro mil, segundo a Light.

Outra medida anunciada hoje é a mudança na contratação de funcionários para o trabalho de operação e manutenção nas câmaras subterrâneas. O serviço passará a ser realizado somente por funcionários da própria Light, ao invés de terceirizados.

A expectativa é que, com a contratação pela Light de 136 dos 228 funcionários terceirizados, a rotatividade diminua e a eficiência aumente. A Light também iniciou nos últimos a mudança nas tampas das oito mil caixas de inspeção para aperfeiçoar a ventilação e permitir a saída de gases combustíveis, eventualmente existentes na rede subterrânea da empresa.

Além disso, a empresa vai continuar instalando trancas nos bueiros que dão acesso às redes subterrâneas, para evitar que as pessoas entrem pelas galerias para roubar os cabos.