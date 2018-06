Liminar devolve cargo a vice-prefeito O desembargador Flávio Humberto Pascarelli concedeu liminar determinando a volta do vice-prefeito de Manaus, Carlos Souza (PP), e do vereador Fausto Souza (PRTB) aos respectivos postos. Para o desembargador, eles têm prerrogativa de função e não precisam deixar os cargos enquanto durar o processo em que são investigados por envolvimento com quadrilha ligada ao narcotráfico.