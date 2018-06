Liminar isenta motoboys de pagamento de taxa em SP Willian Francisco da Silva e 13 outros motoboys obtiveram, nesta quinta-feira, liminar na Justiça que os isenta do pagamento de taxas criadas pela Prefeitura, pelo decreto nº 44.220, de 8 de dezembro de 2003 para o exercício da profissão. A decisão é do juiz da 12ª Vara da Fazenda Pública João André De Vicenzo que considerou a cobrança inconstitucional. As liminares foram concedidas em mandado de segurança preventivo contra o secretário municipal de Transportes e o diretor de Transportes Públicos que foram intimados pelo juiz a prestarem informações.