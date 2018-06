Linda e leve Desligue o celular e aproveite algumas horinhas só para você. O Espaço Prana, que funciona desde novembro no Jardim Sul, tem uma seleção de tratamentos para relaxar. São massagens, sessões de ofurô, escalda-pés e técnicas de estética facial e corporal. A massagem ayurvédica (R$ 130, a hora) é realizada com óleos essenciais e pó de babaçu. Com tempo, dê a si mesma de presente um dos pacotes ?day spa?, com direito a um mix de terapias. Uma das versões do kit inclui massagem, limpeza de pele, esfoliação com hidratação, ofurô, reflexologia e uma refeição leve (R$ 530). Jardim Sul. 2667-2016.