Linha 5 do metrô de SP tem agora tarifa mais barata A partir de hoje, o passageiro que embarcar na Linha 5 (Lilás) do metrô pagará R$ 1,55 pelo bilhete unitário, que antes custava R$ 1,90. A medida foi possível porque a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos criou um bilhete válido apenas na Linha 5, vendido a 10% do preço do múltiplo de dez (R$ 15,50). Segundo a Secretária dos Transportes Metropolitanos, a medida tem o objetivo de incrementar a demanda da linha, atualmente de 12 mil passageiros por dia.