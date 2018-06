Linha vermelha do Metrô volta a registrar problemas A Linha Vermelha do Metrô (Linha 3) voltou a registrar problemas no final da tarde desta segunda-feira (12), num período de intenso movimento de passageiros, provocando atrasos e intervalos maiores entre os trens. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, às 18h07 um trem apresentou problemas no sistema pneumático (freio e abertura e fechamento de portas) no momento em que chegava à estação Vila Matilde. Este trem teve de ser esvaziado e outro trem o rebocou e o levou para o pátio Itaquera. Durante o reboque, houve redução de velocidade na linha, com intervalos maiores entre os trens. A assessoria do Metrô ressaltou, entretanto, que em nenhum momento a operação teve de ser suspensa. No início da manhã desta segunda, já havia ocorrido problemas na mesma linha, que é uma das mais movimentadas do sistema. Por causa do movimento intenso no horário, os passageiros tiveram de enfrentar mais de duas horas de caos e confusão. Houve, inclusive, a ocorrência de depredações em alguns vagões, com as janelas quebradas.