Lista de bens apreendidos em operação da PF inclui veleiro Mais de 130 anéis, 40 pulseiras, além de correntes de ouro, dezenas relógios de marcas de luxo, cheques e dinheiro em espécie e até um veleiro de 41 pés batizado com o nome "Bandida", de propriedade de um dos advogados presos. Estes são alguns dos itens incluídos na lista de bens apreendidos pela Polícia Federal na Operação Hurricane ao cumprir as 70 ordens de busca e apreensão expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. No escritório do desembargador José Eduardo Carreira Alvim, do TRF da 2ª Região, por exemplo, foram apreendidos mais de 500 cheques, a grande maioria de R$ 200, que somam mais de R$ 100 mil, relativos ao "pagamento de cursos". Junto com os cheques estavam dezenas de recibos. Além de desembargador, Alvim, preso na operação, é também professor de direito e autor de vários livros. No caso do desembargador José Ricardo Siqueira Regueira, colega de Alvim no TRF, foi apreendida uma pistola Taurus 0.380 e 150 cartuchos de munição, além de munição para armas calibre 22 e um carregador para uma pistola 9 mm. Na residência do delegado-chefe da polícia federal em Niterói, Carlos Pereira da Silva, a apreensão incluiu US$ 66,2 mil em espécie, outros R$ 19,2 mil, também em dinheiro, quatro pistolas de várias marcas, um revólver e munição. Na residência de Luiz Paulo Mattos e Susie Mattos, esta última corregedora da Agência Nacional do Petróleo (ANP), foram apreendidos US$ 12 mil em espécie além de dois revólveres. No total, 25 armas foram reunidas pela PF, das quais 18 eram pistolas e 7 eram revólveres de diversos calibres. Silvério Luiz Nery Cabral Júnio, filho de um juiz federal,mantinha em seu poder uma moto Harley Davidson, um Pontiac Solstice (carro de luxo norte-americano), uma camionete Pajero e US$ 1,5 mil em espécie. As apreensões nas casas e escritórios de advogados e bicheiros foram ainda mais ricas em jóias e dinheiro em espécie. No escritório do bicheiro Aílton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) - Guimarães é presidente da entidade - foram apreendidos nada menos que 19 relógios diversos, 75 anéis, 137 brincos, 39 colares e 15 pulseiras e uma barra de ouro de 50 gramas, além das correntes de ouro com medalhas e do relógio Rolex do bicheiro. Em seu apartamento, mais 27 brincos, 5 relógios e oito pingentes e pouco mais de R$ 43,4 mil em espécie e dois carros importados, (uma BMW X5 e um Pajero HPE 3.2 ano 2006). Também foram apreendidas máquinas de contar dinheiro e mais de R$ 2 milhões em espécie com pessoas ligadas a Guimarães. Na sede da empresa Betec, uma das beneficiárias de decisões judiciais atribuídas ao esquema foram encontrados outros R$ 92 mil em espécie. Bens valiosos, jóias e dinheiro em espécie, segundo os especialistas em lavagem de dinheiro, são as formas que o crime organizado utiliza para escapar dos rastreamentos financeiros realizados junto aos bancos. A PF também encontrou documentos de carros em nome de terceiros. Pretende rastrear os nomes para identificar novas ramificações da quadrilha.