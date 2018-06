Lista de tarefas

Acabaria com a regra da proporcionalidade, que distribui as vagas dos deputados por meio do coeficiente eleitoral

Fim das coligações

Coligações proporcionais não seriam vantajosas para os partidos que as fizessem

Fidelidade partidária

Deve ser mantida.

Unificação das eleições

Em vez de pleitos a cada dois anos, as eleições seriam feitas no mesmo ano, coincidindo as nacionais, estaduais e locais.

Reeleição no Executivo

Será discutida. A tendência é que a regra seja mantida

Cláusula de barreira

Para atuar no Congresso, ter fundo partidário e tempo de propaganda, partido terá de ter 5% dos votos para a Câmara. Proposta deve ficar fora

Financiamento público das campanhas

Dificilmente será aprovado

Posses no Executivo

Com exceção da posse presidencial, outras devem ser alteradas

Suplentes de senador

Vaga de suplente será preenchida pelo segundo mais votado

Votos em lista fechada e no sistema distrital

Por falta de consenso mínimo, dificilmente entrarão no debate

Voto facultativo

Voto obrigatório deve ser mantido, e com direito a ampla justificativa da ausência, como é hoje