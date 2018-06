Litoral deve ter chuva e capital tem máxima de 34º no feriado

O feriado prolongado de 12 de outubro deverá ser de sol com chuvas isoladas à tarde em todas as regiões do País. Na sexta-feira, 12, a máxima pode chegar aos 34 graus na capital paulista. Apenas a região Sul do Brasil não deve ter sol no feriado de Nossa Senhora Aparecida, devido a passagem de uma frente fria. Veja também: Sabesp alerta para possível racionamento de água no litoral O que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em SP Trânsito bom na capital na manhã desta véspera de feriado Motorista deve evitar saída para o feriado a partir das 14 horas Em São Paulo, a umidade aumenta e o dia deve ser de sol forte em todas as áreas, mas com previsão de pancadas de chuva em quase todo o Estado. Tempo firme, só no nordeste paulista. Uma frente fria causa chuva à tarde no fim de semana. O litoral deve ficar com o tempo chuvoso, com apenas algumas aberturas de sol e chuva no período da tarde. No sábado, a previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde no interior de São Paulo, na região centro-sul do Rio de Janeiro e na Zona da Mata e no Sul de Minas Gerais, além do Triângulo Mineiro. O Rio de Janeiro pode ter máxima de 36 graus no sábado. No domingo, a passagem de uma frente fria deixa o céu com muitas nuvens em São Paulo e a máxima cai para 26 graus. País No Sul, o feriado deve ficar nublado, já que uma frente fria está parada na região. Segundo André Madeira, meteorologista da Climatempo, a previsão é de chuva a qualquer hora no sul e no sudoeste do Paraná. "Com tanta nebulosidade, a temperatura quase não sobe e faz até um pouco de frio. Nas outras áreas do Paraná, o sol aparece entre muitas nuvens, mas chove a partir da tarde" explica. Na região Centro-Oeste, a previsão para o feriado é de muito sol e calor, com pancadas de chuva no período da tarde. A exceção à chuva é o leste de Goiás e o Distrito Federal. "Apesar desta chuva, que é muito isolada, a fumaça das queimadas ainda incomodará bastante", diz o meteorologista. A previsão é de sol forte e com chuva passageira na faixa litorânea do Nordeste. A chuva não deve atrapalhar os turistas que resolveram passar o feriado prolongado nas praias nordestinas. No fim de semana o tempo quase não muda e a previsão é de dias de sol em todo o Nordeste, com chuva passageira ao amanhecer e no fim da tarde no litoral da Bahia. À tarde ocorrem pancadas de chuva também no oeste do Maranhão. Tempo típico de primavera na região Norte do País, com sol, muitas nuvens à tarde e várias pancadas de chuva. Na região, o tempo fica abafado, quente e úmido. O meteorologista explica que para o fim de semana não há previsão de mudança. "Ou seja, o sol aparece entre nuvens e a partir da tarde o tempo quente e úmido forma nuvens mais carregadas que provocam pancadas de chuva" finaliza o meteorologista.